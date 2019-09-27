"Штрафы на 10 млрд грн": Антимонопольный комитет взялся за табачный "картель"

Антимонопольный комитет может наложить свыше 10 млрд гривен штрафов на крупнейших табачных производителей за монополизацию рынка компанией "Тедис".

"Комитет обвиняет четырех крупнейших производителей сигарет и ООО "Тедис Украина" в сговоре с целью недопущения на рынок первичной реализации сигарет любой компании кроме "Тедис". Вследствие такого сговора, по версии АМКУ, ООО "Тедис Украина" получил и сохранил свое монопольное положение", – сообщила в Facebook экс-государственная уполномоченная АМКУ Агия Загребельская.

В частности, АМКУ начал рассмотрение дела о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции со стороны ООО "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн", ЗАО "Филип Моррис Украина", ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина", ЗАО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина".

Кроме того, комитет обратил внимание на ПАО "Империал Тобакко Продакшн Украина", ПИИ "Империал Тобакко Юкрейн", ООО "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина", ЗАО "А/Т табачная компания" В.А.Т.-Прилуки, "ООО "Тедис Украина".

Загребельская отметила, что АМКУ уже представил свою позицию по расследованию, возражению ответчиков и их опровержению, а также заслушал объяснения двух из четырех производителей.

Заседание было перенесено на пятницу, 27 сентября, на 9:30. В этот день комитет заслушает позицию других ответчиков.

Принятие АМКУ окончательного решения запланировано на четверг, 3 октября.

АМКУ начал рассмотрение дела о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции Агия Загребельская Facebook

АМКУ начал рассмотрение дела о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции Агия Загребельская Facebook

АМКУ начал рассмотрение дела о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции Агия Загребельская Facebook

АМКУ начал рассмотрение дела о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции Агия Загребельская Facebook

АМКУ начал рассмотрение дела о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции Агия Загребельская Facebook

АМКУ начал рассмотрение дела о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции Агия Загребельская Facebook

АМКУ начал рассмотрение дела о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции Агия Загребельская Facebook

АМКУ начал рассмотрение дела о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции Агия Загребельская Facebook

АМКУ начал рассмотрение дела о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции Агия Загребельская Facebook

АМКУ начал рассмотрение дела о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции Агия Загребельская Facebook

АМКУ начал рассмотрение дела о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее АМКУ наложил на "Тедис Украина" штраф в размере 431 млн грн за злоупотребление монопольным положением, однако компания обжаловала это решение в суде.

Tedis Ukraine – создана в 2011 году как ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина", в мае 2016 она была переименована в ООО "Тедис Украина".

Региональная сеть компании состоит из 35 региональных структурных подразделений в Украине. Компания является крупнейшим дистрибьютором сигарет в Украине: ее доля на рынке, по данным АМКУ, составляет более 99%.

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