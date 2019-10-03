Штрафы для бизнеса и кэшбек за жалобы: что поддержала "Слуга народа"

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" в четверг, 3 октября, не поддержали отмену законопроекта №1073 о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг.

Соответствующий документ обяжет физлиц-предпринимателей (ФЛП) вести учет, использовать регистрации расчетных операций (РРО) или специальные приложения на смартфоне, свидетельствует официальный сайт Верховной Рады.

За постановление об отмене соответствующего решение проголосовали лишь 108 народных избранников при минимально необходимых 226. (Чтобы посмотреть результаты голосования, доскролльте до конца страницы).

Автор проекта закона – нардеп от "Слуги народа" Данил Гетманцев. По его задумке, это позволит узнать, какой реальный оборот у бизнеса и имеют ли бизнесмены право находиться на едином налоге и платить в бюджет мизерные суммы.

Какие изменения вводятся:

вести учет должны будут все физлица-предприниматели, кроме тех, у кого годовой оборот меньше 300 тыс. грн и при этом нет нанятых работников;

новшество позволит избежать схем , когда предприниматели скрывают часть оборота, чтобы оставаться на едином налоге;

если ФЛП не будут регистрировать операции – они не смогут выдавать чеки. В таком случае покупатель может пожаловаться в налоговую, ему вернут 100% стоимости покупки.

Главное новшество законопроекта – кэшбек за жалобы. Покупатели, которые заметят в товарном чеке неверно указанную сумму, или если его совсем не дадут, смогут получить вознаграждение.

Если в чеке сумма меньше, чем вы заплатили, или вам его вообще не выдали – пожалуйтесь в налоговую и стоимость покупки вам вернут, а покупку при этом можно будет оставить себе.

Согласно закону, бизнес обязан заплатить штраф в размере 150% за товар или услугу, за который не выдал чек, а должен был. В таком случае часть штрафа (100% от стоимости товара) отдадут покупателю, а часть (50%) поступит в бюджет.

Механизм такой компенсации прописан в документе. Покупатель жалуется в налоговую, а налоговая в сжатые сроки проверяет, было ли нарушение. После – штрафует и делится полученными деньгами с клиентом недобросовестного продавца.

Как сообщал OBOZREVATEL:

10 сентября Верховная Рада проголосовала за законопроекты №1073 и №1053.

Согласно документам, покупатели, которые заметят в товарном чеке неверно указанную сумму, или если его вовсе не дадут, смогут получить вознаграждение.

У продавцов появится возможность при регистрации оплаты использовать смартфоны.

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