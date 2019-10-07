"Штрафов не будет": озвучены новые правила проверки бизнеса

В Украине бизнес больше не будут штрафовать за мелкие нарушения трудового законодательства при первой проверке.

В том случае, если нарушение можно будет быстро устранить, предприниматели получат лишь предписание от инспектора, сообщает UBR.

"Например, есть проверки по трудовым книжкам, которые уже сейчас правительство планирует перевести в электронный вид. Это же касается мелких нарушений по выплате заработных плат, предоставления отпусков", – сообщил глава Государственной службы по вопросам труда Роман Чернега.

"Если в течении, например, 10 дней работодатель устранит такое мелкое нарушение, то штрафа не будет. Раньше штрафовали на несколько тысяч гривен. В первую очередь, такие послабления направлены на то, чтобы избавить мелкий и средний бизнес от лишних финансовых трат", – добавил он.

В то же время в ведомстве отметили, что исключение составят случаи, когда люди не оформлены на предприятии. Тогда такие фирмы будут сразу штрафовать.

Соответствующие нововведения содержатся в постановлении правительства №823 от 21 августа, которые регулируют процедуру проведения инспекций.

Документ вступил в силу и в сентябре Государственная служба по вопросам труда начала проверки.

Бизнес не будут штрафовать за мелкие нарушения трудового законодательства при первой проверке

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 сентября народные депутаты от фракции "Слуга народа" поддержали законопроект №1080 об уменьшении давления на бизнес.

Главные нововведения:

фиктивное предпринимательство (когда создают предприятия для прикрытия другой деятельности) больше не считается уголовным преступлением;

из Уголовно-процессуального кодекса Украины убрали норму, согласно которой правоохранители занимались расследование фиктивного предпринимательства.

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