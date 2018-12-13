"Шоковое подорожание газа": названы главные угрозы для Украины 

"Шоковое колебание" цен на энергоносители, отмечают в отчете Всемирного экономического форума (ВЭФ), ударят и по экспортерам (Азербайджан, Казахстан, Россия, Туркменистан), и по зависимым от импорта странам (Украина, Армения, Грузия). Что интересно, именно Украину оценили, как страну, для которой подорожание газа – один из самых серьезных рисков.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Также под ударом может оказаться и Россия. Там, по оценкам ВЭФ, от энергетического сектора зависит до 35% ВВП. Стоит отметить, что всего несколько дней назад страны - экспортеры нефти (ОПЕК) предлагали решение — снизить объемы добычи на 3%. Москва выступила против, но под давлением сообщества все-таки уступила. Чем меньше "черного золота" добывают, тем дороже оно стоит. Вероятнее всего, такое решение приведет к умеренному росту цен в 2019-м.

Тариф на газ в Украине Сегодня

Украина львиную долю газа импортирует, также покупать за границей приходится бензин. После подорожания энергоносителей растут тарифы на коммуналку, дорожают светлые нефтепродукты, увеличивается инфляция. Также на импорт газа и бензина приходится тратить больше валюты, что приводит к девальвации гривни.

Как писал OBOZREVATEL, с 1 ноября газ для населения подорожает с 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Премьер-министр Владимир Гройсман пояснил, что повышение цены на газ в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.