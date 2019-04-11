''Шо вы ноете?'' В сети подметили показательный нюанс больниц в Крыму

В оккупированном Россией Крыму назрела серьезная проблема с медициной – больницы находятся в полуразваленном состоянии, а врачи отказываются работать в таких условиях.

Блогер RoksolanaToday&Крым обнародовала на своей странице в Twitter фотографии с городской больницы в Евпатории. Судя по снимкам, ремонт там не делали уже много лет.

"Евпатория. Городская больница. Неврологическое отделение. Понять не могу - зачем в больнице унитазы там, ремонт, если врачи поразбегались? Смысл в ремонтах, если лечить некому? Шо вы ноете?" - написала она.

twitter.com/KrimRt

twitter.com/KrimRt

twitter.com/KrimRt

twitter.com/KrimRt

Евпатория

Городская больница

неврологическое отделение

Понять не могу-зечем в больнице унитазы там,ремонт,если врачи поразбегались?

Смысл? в ремонтах,если лечить некому

шо вы ноете? pic.twitter.com/QmTdkIhP69 — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 10 апреля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупированный Крым сравнили с раковой опухолью, от которой расходятся метастазы по российскому обществу.

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