Шмыгаль в Раде сказал, как помогут бизнесу пережить карантин

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал пять программ поддержки бизнеса на период карантина, в частности речь идет о поддержке отдельных сфер на период действия ограничений выходного дня.

Во время своего выступления в Верховной Раде он сказал, что правительство уже работает над необходимыми мерами.

Форматы поддержки бизнеса:

Поддержка семей ФЛП 1-й и 2-й группы, у которых есть дети в возрасте до 10 лет (предусмотрено 1,1 млрд грн);

Программа по частичной безработице, когда правительство берет на себя часть выплат зарплаты работника, чтобы его не уволили;

Кредитные каникулы по программе "5-7-9";

Признание карантина выходного дня форс-мажором (облегчит вопрос уплаты аренды и других обязательств).

"Над этим мы работаем совместно с Торгово-промышленной палатой. Также обсуждаются возможности секторальной поддержки отдельных отраслей и во время карантина выходного дня и в дальнейшем", – заявил глава правительства.

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Карантин выходного дня

Напомним, Кабмин готовит решение о признании карантина выходного дня форс-мажором. Это упростит для бизнеса вопросы аренды и выполнения других обязательств.

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