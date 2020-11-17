Шмыгаль в Раде сказал, как помогут бизнесу пережить карантин
Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал пять программ поддержки бизнеса на период карантина, в частности речь идет о поддержке отдельных сфер на период действия ограничений выходного дня.
Во время своего выступления в Верховной Раде он сказал, что правительство уже работает над необходимыми мерами.
Форматы поддержки бизнеса:
Поддержка семей ФЛП 1-й и 2-й группы, у которых есть дети в возрасте до 10 лет (предусмотрено 1,1 млрд грн);
Программа по частичной безработице, когда правительство берет на себя часть выплат зарплаты работника, чтобы его не уволили;
Кредитные каникулы по программе "5-7-9";
Признание карантина выходного дня форс-мажором (облегчит вопрос уплаты аренды и других обязательств).
"Над этим мы работаем совместно с Торгово-промышленной палатой. Также обсуждаются возможности секторальной поддержки отдельных отраслей и во время карантина выходного дня и в дальнейшем", – заявил глава правительства.
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Напомним, Кабмин готовит решение о признании карантина выходного дня форс-мажором. Это упростит для бизнеса вопросы аренды и выполнения других обязательств.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине с субботы, 14 ноября, ввели карантин выходного дня. Больнее всего он ударит по сфере общественного питания. На выходные выпадает основная часть выручки таких заведений.
В связи с этим программы поддержки "Доступные кредиты 5-7-9" и "Частичная безработица" будут максимально адаптированы под нужды и запросы бизнеса.
Однако не все города согласились пойти на усиление ограничений. Так, во Львове, Одессе, Днепре, Черкассах, Чернигове, Ривне, Мукачево, Ивано-Франковске и Славянске мэры отказались выполнять постановление Кабинета министре в.
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украине нужен полный локдаун, но есть проблема.
Шмыгаль сказал, что Украине из-за COVID-19 необходим новый карантин, поскольку свободные места для госпитализации инфицированных могут закончиться уже к середине декабря.