Шмыгаль: Украине хватит денег на закупку вакцин от коронавируса

Украина будет иметь достаточно средств для закупки вакцин против коронавируса (COVID-19).

Как сообщил в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль, правительство и Офис президента активно работают, чтобы в 2021 году Украина гарантированно имела значительно большее количество вакцин, кроме запланированных 8 млн доз в рамках инициативы COVAX.

"Почти 3 млрд грн на эти цели уже заложено в госбюджете-2021. Еще дополнительно будет создан специальный фонд, который будет аккумулировать средства на вакцины и доплаты врачам", – заверил он.

Кроме того, Кабмин по согласованию с бюджетным комитетом Верховной Рады уже выделил 1,3 млрд грн для Минздрава на вакцины.

"На этой неделе закупку вакцин от COVID-19 обсудил с послами G7 и ЕС. Также этот вопрос прорабатывается совместно со Всемирным банком и ЕИБ. Соответствующая работа ведется и на уровне руководства США, Великобритании, Германии, других стран. Продолжаются активные переговоры с Польшей, которая может стать страной-посредником в получении вакцин с ЕС", – подчеркнул Шмыгаль.

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