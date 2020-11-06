Глава правительства спрогнозировал пятикратное подорожание земли в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает, что открытие рынка земли приведет к пятикратному росту стоимости земельных участков.

ВВП Украины за 10 лет получит до $85 млрд от запуска рынка. Об этом глава правительства сообщил в ходе презентации аудита экономики и векторов экономического развития до 2030 года, передает "Интерфакс-Украина".

"Украина недоиспользовала свой земельный потенциал на $85 млрд. 29 лет свободное распоряжение землей было ограничено, значит, ее ценность была занижена в разы", – заявил Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что за это время у государства исчезло более 5 млн га земли.

"Развитие инвестиций в сельское хозяйство замедлилось на десятилетия, а частично и вовсе остановилось", – добавил Шмыгаль.

По его словам, нереализованный потенциал Украины по использованию водных ресурсов оценивается в $12 млрд, а лесных – в $40 млрд.

"Мы должны были расширять площади наших лесов и использовать древесину преимущественно для развития собственного мебельного производства. Только смена ориентиров по экспорту сырья на производство собственной продукции даст стране, как минимум, $40 млрд за 10 лет", – резюмировал Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 31 марта Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". За соответствующий законопроект №2178-10 проголосовали 259 депутатов.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что в Украине около 8 млн гектаров украинской земли используется для сельского хозяйства нелегально.