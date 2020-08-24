Шмыгаль сказал, ждать ли доллара по 29 грн

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что курс доллара в Украине до конца года не прыгнет выше 29 грн.

Такие слова прозвучали в интервью "Укринформу". Таким образом глава правительства прокомментировал тот факт, что в бюджете заложен курс валют, который не соответствует реальному положению вещей.

"Бюджет пересматривался в апреле-мае, когда ожидалось худшее влияние мирового экономического и финансового кризиса на Украину. Тогда мы перестраховались, заложили большие курсовые и инфляционные показатели. На сегодня, как видим, ситуация развивается по умеренно стабильному сценарию. По моему субъективному мнению, курс будет колебаться в районе 27-28 грн/доллар и вряд ли выйдет за пределы 29 гривен до конца этого года", – сказал Шмыгаль.

Он назвал нынешнюю ситуацию на валютном рынке (27 грн за доллар) вполне приемлемой. Также премьер-министр прокомментировал инфляцию в Украине.

"Что касается инфляции. Она оживляет экономику, а нам это сейчас очень нужно. Мы должны создавать рабочие места, способствовать экспорту, развитию промышленности и т.д., а 2% инфляции во время кризиса – это очень мало. Все страны прилагают усилия, чтобы наполнять свои экономики оборотными средствами и стимулировать движение средств, а не наоборот, замедлять этот процесс", – заключил глава правительства.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу аналитиков, доллар в ближайшую неделю будет снижаться, а затем резко восстановит подорожание.