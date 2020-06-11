Шмыгаль сказал, сколько денег Кабмин дал на поддержку населения во время карантина

Правительство Украины выделило более 42 млрд гривен на поддержку населения во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в четверг, 11 июня. Он отчитывался о результатах работы правительства за 100 дней.

"Было выделены дополнительные средства в объеме 9 млрд грн на программу по безработице, 5 млрд грн на программу по частичной безработице. Выплата пенсий – сразу в трех аспектах. Повышение пенсий приняло дополнительных 28 млрд грн из государственного бюджета", – сказал Шмыгаль.

Помощь во время карантина Иллюстрация

Для борьбы с COVID-19 был создан фонд на общую сумму 65 млрд гривен.

Чтобы "разогреть" экономику на выходе из коронакризиса правительство, по словам Шмыгаля, увеличивает государственные заказы, поддерживает украинских производителей, инвестирует в большое строительство.

"Нам удалось увеличить количество средств, выделенных на программу дорожного строительства и программу большого строительства (школы, садики, стадионы). Более 100 млрд будет направлено в этом году на дорожное строительство. Работаем над программой строительства мостов", – сказал Шмыгаль.

Как писал OBOZREVATEL, модель доступного кредитования для бизнеса "5-7-9" сегодня трансформирована в кредит под 0%, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Вскоре должна появиться обновленная программа "Новые деньги".

Украинские предприниматели, которые не работали на карантине и не имеют наемных работников, могут получить финансовую помощь по частичной безработице.

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