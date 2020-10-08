Шмыгаль рассмотрит вопрос ограничения срока эксплуатации старых грузовых вагонов

По инициативе министра экономики Петрашко и лобби вагоностроительных заводов в пятницу, 9 октября, в Кабинете министров при участии Премьер-министра Дениса Шмыгаля состоится встреча, на которой будет рассмотрен вопрос ограничения срока службы грузовых вагонов. Об этом идет речь в официальных документах.

Так, согласно официальных документов, в Кабмине предлагают ограничить срок эксплуатации вагонов с превышением нормативного срока службы и запретить использования иностранных вагонов во внутренних перевозках в режиме временного ввоза.

Ранее сообщалось, что Минэкономики вместе с Мининфраструктуры работают над разработкой Программы кардинального обновления железнодорожной отрасли. Якобы это может привести к росту экономики. Так, инициатива по решению проблематики рынка грузовых вагонов базируется на введении ограничений эксплуатационного возраста на основные группы грузовых вагонов; поощрении спроса на новые вагоны украинских производителей из-за компенсации государством процентной ставки по кредитам на покупку железнодорожных вагонов; ограничении ввоза и эксплуатации старых вагонов из соседних государств в Украине; применении технического инструмента для проведения дополнительных ремонтов и инспекций старых вагонов, что подорожают в обслуживании.

Участники рынка и эксперты выступают критически против такой инициативы, особенно в период экономического кризиса. Так, президент Ассоциации "Укрведтранс" Наталья Петриченко заявила, что намерена Мининфраструктуры сократить срок эксплуатации грузовых вагонов нарушает европейские директивы. По ее словам, подписав Соглашение об ассоциации с ЕС, Украина обязалась привести свою законодательную базу в соответствие с европейскими директивами, в которых не предусмотрен нормативный срок службы вагонов.

В свою очередь представитель компании "АрселорМиттал" Владимир Ткаченко уверен, что с такими инициативами должен разобраться Антимонопольный комитет, ведь не исключено злоупотребление компанией своим монопольным положением. По словам Ткаченко, инициатива "Укрзализныци" об ограничении срока эксплуатации грузовых вагонов может быть связана с защитой собственных бизнес-интересов - в частности, заставить грузоотправителей отказаться от собственных вагонов и чаще использовать вагоны УЗ.

"Укрметаллургпром", Федерация металлургов Украины и Украинская ассоциация производителей ферросплавов направили официальное письмо в адрес премьер-министра Украины, министров инфраструктуры и минэкономики, а также Госрегуляторную службу и "Укрзализныцю", где раскритиковали прямолинейный запрет на продление сверхнормативного срока использования вагонов. По их мнению, это приведет к значительному дефициту подвижного состава и росту стоимости перевозки грузов.