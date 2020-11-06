Премьер-министр Украины рассказал о борьбе с безработицей в коронакризиз

Роман Груша Экономика 11:09, 6.11.2020 Обновлено: 11:17, 6.11.2020

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с начала адаптивного карантина (с марта 2020 года) в Украине было создано 400 тысяч рабочих мест.

"Еще более 400 тысяч рабочих мест сохранено благодаря тем программам, которые финансируются. Которые мы утверждали в бюджет этого года", – сообщил Шмыгаль на на часе вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 6 ноября.

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