Шмыгаль рассказал, как помогут с ликвидацией последствий наводнения в западных областях

Андрей Довгань Экономика 14:02, 25.06.2020 Обновлено: 14:15, 25.06.2020

На ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, которая произошла в западных областях Украины из-за подтопления, правительство в четверг, 25 июня, выделит около 700 млн гривен.

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Правительство по представлению областных государственных администраций по представлению Гослесагентства, Госводагентства принимать решение о выделении значительной суммы из Государственного резерва. Это около 700 млн гривен на нужды областей, плюс дополнительные средства агентства, будут ликвидировать последствия паводка, которые будут в дамбы", – сказал Шмыгаль.

Он добавил, что ключевые вопросы сегодня – помощь людям и восстановление инфраструктуры.

"Обеспечение продуктами, водой, эвакуация, временное размещение, техника для спасателей, дезинфекция колодцев, усиление общественной безопасности, чтобы не было мародерства", – сказал Шмыгаль.

Новость дополняется...

Комментировать
Экономика

Смотрите также

Наводнение в Черновцах: мужчина в луже поймал большую рыбу голыми руками

Кравец из "Квартала 95" прокомментировала свой уход в политику

16-летний вратарь "Ворсклы" впервые вышел на поле и выиграл серию пенальти в полуфинале Кубка Украины

"Население", открой глаза и помни, кому обязано мирной жизнью

Третьякова отреагировала на скандал с детьми "низкого качества": украинцы дали оценку