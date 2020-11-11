Шмыгаль рассказал, как поддержат бизнес во время карантина выходного дня

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство готово поддержать украинских предпринимателей во время усиленного карантина выходного дня.

"Правительство готово подставить плечо. Мы понимаем, что любые ограничительные меры влияют на работу части бизнеса", – сообщил он на своей странице в Facebook.

В связи с этим Кабинет министров в полной мере восстановит и расширит следующие программы поддержки:

компенсация части зарплат работников в связи с простоем производства. Это программа по частичной безработице, благодаря которой весной-летом удалось сохранить более 450 тысяч рабочих мест;

выплаты на детей для семей предпринимателей, действовавших весной этого года;

вместе с Торгово-промышленной палатой прорабатывается механизм реализации форс-мажорных обстоятельств в связи с карантином выходного дня.

"Правительство после консультации с бизнесом и экспертами выбрало такую модель карантинных мероприятий, которая обеспечит функционирование экономики и не допустит перегрузки медицинской системы", – резюмировал Шмыгаль.

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