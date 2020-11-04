Шмыгаль рассказал, будет ли полный локдаун, и анонсировал усиление карантина

Кабинет министров не будет вводить жесткий карантин (т.н. "локдаун"), однако будет вынужден усилить ограничения, если количество зараженных коронавирусом будет расти.

Об этом на заседании Кабмина 4 ноября заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Многие страны закрываются на повторный жесткий локдаун... Мы сейчас не собираемся идти этим путем и проводить локдаун целой страны. Но если мы увидим ухудшение ситуации, то это заставит правительство пойти на более жесткие ограничения", – сказал премьер.

Отметим, как уже писал OBOZREVATEL, в Украине уже в конце этой недели (с 6 ноября) могут ужесточить карантин. Власти могут запретить работу общепитов, фуд-кортов и развлекательных зон в ТРЦ на три дня в неделю. Шмыгаль такую информацию не прокомментировал.

Как рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, его ведомство рассматривает возможность усиления карантинных ограничений в Украине, "чтобы разорвать цепь передачи болезни".

Как объяснил глава МОЗ, карантин выходного дня – это более строгие ограничения, которые будут действовать в выходные дни.

По его словам, в этом случае в Украине окажутся закрытыми большее число магазинов, а кафе и рестораны будут работать "на вынос". Также будет запрещена работа фуд-кортов и развлекательных зон в торговых центрах.

В то же время вводить комендантский час в стране власть не планирует, поскольку тогда придется ввести чрезвычайное положение, чего в Минздраве не рекомендуют.

Рост числа заболевших коронавирусом наблюдается и в других странах Европы, в связи с чем частичный или полный локдаун за последние две недели был введен во Франции, Испании, Германии, Италии и Британии.

Так, в Германии на месяц введен облегченный локдаун: со 2 ноября там перестали работать кинотеатры, развлекательные заведения, ограничена работа магазинов, кафе и рестораны обслуживают только на вынос. На улице можно собираться компаниями до 10 человек – членов только двух семей. При этом малый бизнес может рассчитывать на возмещение убытков со стороны государства. Школы и офисы продолжают работать в обычном режиме.

В Бельгии также введены жесткие ограничения. Это одна из самых пострадавших от COVID-19 стран Европы (при 11,5-миллионом населении смертность от коронавируса достигла 11 тысяч человек). Здесь действует комендантский час в ночное время, закрыты магазины не первоочередного значения.

Британия готовится ввести локдаун с 5 ноября – он продлится до 2 декабря. Италия планирует ограничить передвижение между регионами, несмотря на акции протеста, которые проходят по всей стране.

Во Франции с 30 октября закрыты бары, кафе, рестораны, магазины (кроме продуктовых), развлекательные центры, спортивные залы, музеи и библиотеки. На улицу выходить можно, только чтобы купить продукты или лекарства. Также позволен один час зарядки на свежем воздухе, но при соблюдении социальной дистанции.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, его ведомство рассматривает возможность усиления карантинных ограничений в Украине, "чтобы разорвать цепь передачи болезни".