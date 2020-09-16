Шмыгаль раскрыл детали бюджета-2021
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал основные приоритеты бюджета на 2021 год. Он объяснил, сколько и на какие статьи бюджета правительство выделило средств.
Об этом он заявил во время заседания Кабинета министров в среду, 16 сентября.
"В бюджете заложены беспрецедентные расходы на медицину – 156 млрд грн. На 27 млрд грн больше, чем в этом году. Это позволит в следующем году на 30% поднять зарплаты врачей. Повысит качество предоставления медицинских услуг и позволит улучшить оснащение больниц", – сказал глава правительства.
Он добавил, что почти 20 млрд грн было выделено на борьбу с COVID-19.
"Это означает, что на следующий год врачи будут обеспечены всем необходимым", – добавил глава правительства.
По его словам, произошло увеличение расходов на образование на 34 млрд грн.
"Уже традиционно будут повышены расходы на социальную защиту населения. Продолжится увеличение государственных инвестиций в инфраструктуру – 150 млрд грн на строительство дорог. Это – беспрецедентная сумма. Президентская программа "Большое строительство", которая создает рабочие места и способствует развитию экономики", – добавил Шмыгаль.
Он выразил уверенность, что нардепы поддержат документ.
Главные цифры бюджета
Министр финансов Сергей Марченко во время брифинга заявил, что бюджет является сбалансированным и реалистичным.
Главные показатели:
Рост ВВП – 4,6%
Инфляция – 7,3%
Среднемесячная зарплата – 13600 грн
Уровень безработицы – 9,2%
Курс, который заложен в бюджете – 29,1 грн/$.
Баланс доходов и расходов бюджета:
Доходы – 1,071 трлн грн
Расходы – 1,350 трлн грн
Дефицит – 270 млрд грн
Рост доходов – 9,4% (по сравнению с 2020 годом)
Как сообщал OBOZREVATEL, 14 сентября Кабмин рассмотрел проект Государственного бюджета Украины на 2021 год, который ему направило Министерство финансов.
Документ предполагает следующие показатели: рост ВВП – 4,6%, инфляция – 7,3%, среднемесячная зарплата – 13 600 грн. В бюджете заложен курс 29,1 грн/$.
Дефицит бюджета составит 270 млрд гривен, так что в следующем году Украине не обойтись без кредитов. Однако в Минфине сказали, что зависимость от заемных денег будет меньше, чем в 2020 году.