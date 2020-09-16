Шмыгаль раскрыл детали бюджета-2021

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал основные приоритеты бюджета на 2021 год. Он объяснил, сколько и на какие статьи бюджета правительство выделило средств.

Об этом он заявил во время заседания Кабинета министров в среду, 16 сентября.

"В бюджете заложены беспрецедентные расходы на медицину – 156 млрд грн. На 27 млрд грн больше, чем в этом году. Это позволит в следующем году на 30% поднять зарплаты врачей. Повысит качество предоставления медицинских услуг и позволит улучшить оснащение больниц", – сказал глава правительства.

Он добавил, что почти 20 млрд грн было выделено на борьбу с COVID-19.

"Это означает, что на следующий год врачи будут обеспечены всем необходимым", – добавил глава правительства.

По его словам, произошло увеличение расходов на образование на 34 млрд грн.

"Уже традиционно будут повышены расходы на социальную защиту населения. Продолжится увеличение государственных инвестиций в инфраструктуру – 150 млрд грн на строительство дорог. Это – беспрецедентная сумма. Президентская программа "Большое строительство", которая создает рабочие места и способствует развитию экономики", – добавил Шмыгаль.

Он выразил уверенность, что нардепы поддержат документ.

Главные цифры бюджета

Министр финансов Сергей Марченко во время брифинга заявил, что бюджет является сбалансированным и реалистичным.

Главные показатели:

Рост ВВП – 4,6%

Инфляция – 7,3%

Среднемесячная зарплата – 13600 грн

Уровень безработицы – 9,2%

Курс, который заложен в бюджете – 29,1 грн/$.

Баланс доходов и расходов бюджета:

Доходы – 1,071 трлн грн

Расходы – 1,350 трлн грн

Дефицит – 270 млрд грн

Рост доходов – 9,4% (по сравнению с 2020 годом)

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 сентября Кабмин рассмотрел проект Государственного бюджета Украины на 2021 год, который ему направило Министерство финансов.

Документ предполагает следующие показатели: рост ВВП – 4,6%, инфляция – 7,3%, среднемесячная зарплата – 13 600 грн. В бюджете заложен курс 29,1 грн/$.

Дефицит бюджета составит 270 млрд гривен, так что в следующем году Украине не обойтись без кредитов. Однако в Минфине сказали, что зависимость от заемных денег будет меньше, чем в 2020 году.