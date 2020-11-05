Шмыгаль сказал, как повлияют скандальные решения КСУ на кредит МВФ

Валентина Гембарская Экономика 15:06, 5.11.2020 Обновлено: 15:26, 5.11.2020

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что ряд последних скандальных решений Конституционного суда не повлияет на сотрудничество с Международным валютным фондом.

Об этом он сказал журналистам в Киеве, передает "Интерфакс-Украина". "Нет, не повлияет, так как Украина четко декларирует и показывает свои европейские намерения: продолжать и активно вести антикоррупционную реформу, и все реформы, которые нацелены и прописаны в наших международных обязательствах", – заявил Шмыгаль.

Премьер отметил, что МВФ с обеспокоенностью наблюдает за сложившейся ситуацией, но понимает реформаторские стремления Украины, поэтому это не влияет на финансирование и выполнение программы Фонда.

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