Шмыгаль сказал, как повлияют скандальные решения КСУ на кредит МВФ
Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что ряд последних скандальных решений Конституционного суда не повлияет на сотрудничество с Международным валютным фондом.
Об этом он сказал журналистам в Киеве, передает "Интерфакс-Украина". "Нет, не повлияет, так как Украина четко декларирует и показывает свои европейские намерения: продолжать и активно вести антикоррупционную реформу, и все реформы, которые нацелены и прописаны в наших международных обязательствах", – заявил Шмыгаль.
Премьер отметил, что МВФ с обеспокоенностью наблюдает за сложившейся ситуацией, но понимает реформаторские стремления Украины, поэтому это не влияет на финансирование и выполнение программы Фонда.
Как писал OBOZREVATEL:
28 октября Конституционный Суд Украины признал неконституционным уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Соответственно, судьи отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК.
29 октября по итогам срочного заседания СНБО президент Владимир Зеленский заявил, что система электронных деклараций будет работать – на днях необходимые законопроекты разработают и внесут в парламент.
Уже 30 октября законопроект главы государства был зарегистрирован на сайте парламента.
В пятницу, 30 октября, под зданием Конституционного суда Украины прошла акция протеста против решения об отмене ответственности за незаконное обогащение.
Резонансное решение КСУ спровоцировало ослабление гривны. Аналитики прогнозируют падение национальной валюты до 28,5-29 грн за доллар в ноябре.