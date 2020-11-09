Шмыгаль провел тайные переговоры с премьером Казахстана о закупке продукции для УЗ – СМИ

На прошлой неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вел тайные переговоры с главой правительства Казахстана Аскаром Маминым о закупке железнодорожной продукции для "Укрзалізниці".

Об этом сообщает издание "Телеграф" со ссылкой на Telegram-канал "Легитимный". Отмечается, что разговор провели по телефонной связи и держали в тайне.

"Насколько нам известно, речь шла о закупке локомотивов, рельсов, стрелочных переводов и другой продукции ж/д назначения, – говорится в сообщении. – Уже объявлено, что в 2021 году инвестиции в УЗ составят 25 млрд. грн., и Шмыгаль рассчитывает освоить эту сумму через казахские компании".

"Но Шмыгаль не понимает, что его задача – продавать продукцию украинских предприятий за рубеж, как это делают его иностранные визави, а не заводить в Украину импорт, тем самым лишая граждан работы", – добавили на канале.

Автор допускает, что такие действия власти могут привести к ускорению падения экономики: "Импорт, а особенно из Таможенного союза, ничем не поможет Украине. Только выведет валюту из страны, что приведет к снижению курса гривни".