"Карантин выходного дня" обсуждается, – Шмыгаль

Валентина Гембарская Экономика 10:48, 6.11.2020 Обновлено: 11:19, 6.11.2020

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что пока что в правительстве не будут вводить "карантин выходного дня", но такая возможность обсуждается.

Об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде. По его словам, если правительство подойдет к такому решению, то Министерство здравоохранения отдельно проинформирует об этом.

"Относительно усиления карантина, так называемого "выходного дня", эта тема обговаривается на уровне разных рабочих групп, экспертов, общества. Если мы подойдем к такому решению, то Министерство здравоохранения отдельно и детально проинформирует и проконсультируется относительно такой инициативы с народными депутатами и научными учреждениями", – сказал глава правительства.

Напомним, 3 ноября в СМИ появилась информация, что в Украине с 6 ноября могут ужесточить карантин и ввести "карантин выходного дня". Власти могут запретить работу общепитов, фуд-кортов и развлекательных зон в ТРЦ на три дня в неделю.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за стремительного распространения коронавируса в Украине, власть усилит карантин в наиболее проблемных регионах. То есть по факту в тех, что уже находятся в "красной" зоне. Там, где будут фиксировать более 320 больных на 100 тысяч населения планируют ввести частичный локдаун. Такие регионы неформально во власти называют "черной" зоной.

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Экономика

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