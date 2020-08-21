Шмыгаль признал, что украинцы не почувствуют повышения минималки до 5 тысяч гривен

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал, что запланированное повышение минималки с 4723 грн до 5000 грн пройдет почти незаметно, как для людей, так и для экономики.

Об этом он заявил в интервью "Укринформу".

"Мы тщательно вместе с экспертами анализировали последствия и преимущества постепенного увеличения уровня минимальной зарплаты. Посчитали, что нынешнее повышение с 4723 грн до 5000 грн будет почти незаметным как для людей, так и для экономики", – сказал глава правительства.

По его словам, в Украине сейчас существуют все предвестники экономического кризиса – низкая инфляция и замедление потребительского спроса.

"Тогда начинаются проблемы у предприятий с зарплатами, у банковской системы с оборотным капиталом, затем наступают банкротства. Поэтому наша задача сегодня разогреть экономику и повысить потребительский спрос. Первый шаг в этом направлении – помощь пенсионерам. Мы проиндексировали пенсии, сделали соответствующие доплаты. Это важная составляющая социальной поддержки со стороны государства, и эффективный механизм мягкого стимулирования потребительского спроса. Теперь надо делать второй шаг", – пояснил глава Кабинета министров.

Шмыгаль назвал основные показатели повышения минимальной зарплаты:

вывода в официальную плоскость большей суммы фонда оплаты труда;

поддержка людей с малой заработной платой в бюджетной сфере.

"У нас большой потенциал для поднятия минимальной заработной платы. И те шаги, которые мы делаем, вполне оправданы, решение обоснованные и просчитаны. Так, минимальную зарплату в 6 тыс. грн люди получат в конце января – в начале февраля следующего года. Мы таким образом частично простимулируем сезонное посленовогоднее падение потребительского спроса в этот период", – пояснил премьер-министр.

По его словам, дальнейшее повышение запланировано на июль 2021 года – это середина отпускного сезона, когда деловая жизнь в стране замирает.

"В обоих случаях, экономика не получит чрезмерного инфляционного давления", – заключил Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает повышение минимальной зарплаты с 4723 грн до 5000 грн уже с 1 сентября 2020 года.

Этот вопрос парламент рассмотрит на внеочередном заседании 25 августа.

Кабмин утвердил график, согласно которому минималка должна вырасти с 1 сентября до 5000 грн, с 1 января 2021 – до 6000 грн, с 1 июля 2021 – до 6500 грн.

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