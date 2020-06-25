Шмыгаль пригрозил украинцам ужесточением карантина и назвал условие

Премьер-министр Денис Шмыгаль пригрозил вновь ввести в стране жесткий карантин, если украинцы будут игнорировать меры предостережения.

Об этом он сказал во время заседания правительства в четверг, 25 июня. Таким образом он отреагировал на рекордно высокое количество новых заражений коронавирусом в стране за последние дни.

"Ситуация значительно ухудшается. Причина – люди перестали соблюдать карантин. В других странах заболеваемость не растет при такой модели", – сказал глава правительства.

Он отметил, что правительство видит единственный путь, как выйти из такой ситуации – продолжать политику наказаний.

"Если мы решим уберечь страну и ее экономику от падения и не закрывать страну, не делать полную остановку и не вводить карантин, как в марте, есть единственный путь. Все вместе должны придерживаться тех ограничений, которые предусмотрены в адаптивной модели. Это –маски, антисептики, социальная дистанция", – объяснил Шмыгаль.

Премьер пояснил, что с понедельника, 22 июня, правительство начало налагать штрафы на учреждения, которые не соблюдают карантин.

"Но, уважаемые граждане, мы будем продолжать такую политику наказаний за несоблюдение мер социального дистанцирования, масочного режима и дезинфекции. Это очень важно, чтобы мы не провалились в такую волну эпидемии, которая была в Италии и Испании. Прошу всех быть ответственными и бдительными и относиться к требованиям ответственно", – добавил глава правительства.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что на фоне роста статистики заболеваемости COVID-19 усиливать карантин обязаны только те регионы Украины, где показатель положительных тестов не соответствует установленным Камбином границам.

По состоянию на утро четверга, 25 июня, в Украине официально подтверждено 40 008 случаев коронавирусной инфекции. Из них 994 было обнаружено за минувшие сутки, что стало новым антирекордом.