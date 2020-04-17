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17 апреля • обновлено в 13:05
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Шмыгаль предложил новый способ борьбы с безработицей: отправлять на строительство дорог

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Кабинет министров провел встречу с представителями дорожно-строительных компаний, в ходе которой призвал их нанимать на работу украинских, а не иностранных, рабочих.

Об этом рассказал премьер Денис Шмыгаль в пятницу, 17 апреля, сообщает пресс-служба правительства.

"Мы предварительно договорились, что львиная доля специалистов, привлеченных к работам, должны быть гражданами нашего государства. Ведь в это время, когда столько украинцев вернулись домой, мы должны обеспечить их работой", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что просьба нанимать украинских рабочих касается как отечественных, так и иностранных подрядчиков. Также премьер призвал максимально задействовать украинских товаропроизводителей и отдавать предпочтение тем материалам, которые производятся в стране.

Шмыгаль предложил новый способ борьбы с безработицей: отправлять на строительство дорог

"По моему мнению, строительством украинских дорог должны заниматься украинские специалисты, даже если контракт получила иностранная компания. Мы хотим, чтобы как можно больше наших людей были привлечены к работам и больше украинских материалов использовалось при строительстве", - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине количество безработных на фоне введенных карантинных мер за неделю увеличилось приблизительно на 36,2 тыс. – до 387,5 тыс. лиц.

На время карантина отменили семидневный период для поиска подходящей работы: регистрировать безработных будут в первый день после подачи заявления, в Центре занятости; выплаты назначат с этого же дня.

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Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
Тег
безработица
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Hecke Josef
Hecke Josef
Фигли от шмигли.
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