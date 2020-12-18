Шмыгаль пожаловался на 'кадровый голод' в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пожаловался на "кадровый голод" и отсутствие профессионалов в стране.

Об этом глава Кабинета министров во время онлайн-проекта "Украина и мир в 2021".

"Кадровый голод подтверждаю, он есть… Что такое на сегодня кадровая политика правительства? Есть банальные слова: профессиональные и порядочные. Но есть еще несколько параметров, на которые нужно опираться, когда сегодня подбираешь кадры: незаангажированость и результативность", – отметил чиновник.

По словам премьера, если раньше и были реформаторы, то сейчас в Украине нужны более "быстрые законодательные изменения". Шмыгаль подчеркнул важность ускорения реформ, чтобы получать видимый результат.

Напомним, что президент Владимир Зеленский назвал Украину инвестиционной гаванью, а Шмыгаль пообещал топовое место в Doing Business.

При этом экс-министр социальной политики Андрей Рева заявил, что премьер-министр Шмыгаль не соответствует занимаемой должности.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно опубликованному рейтингу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оказался ниже по статусу, чем должность главы Офиса президента Андрея Ермака и его заместителей.