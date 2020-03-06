Шмыгаль поставил точку по поставкам воды в Крым

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет поставлять воду в оккупированный Крым исключительно для нужд населения, а не промышленности или военных объектов.

Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 6 марта.

"Я вчера четко высказывался на счет воды в Крым. Мы не будем поставлять воду для нужд промышленности и военных о объектов. Будем поставлять в случае необходимости воду украинцев для хозяйственных нужд и питья. Хоть цистернами, хоть бутылями, хоть канистрами. Мы должны это обеспечить. Это наша обязанность. Точка", – сказал Шмыгаль.

По его словам, речь не идет о промышленном водоснабжения, а о обязанностях перед украинцами в Крыму. Премьер обратился к депутатам с просьбой не политизировать и не манипулировать этим вопросом.

Шмыгаль дал ответ о поставках воды в Крым

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шмыгаль якобы выступил за подачу воды в Крым.

Позже он пояснил, что имел в виду своим заявлением.

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