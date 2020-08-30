Шмыгаль пообещал производителями "зеленой" энергетики погасить долги согласно меморандуму – СМИ

Погашение задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) будет осуществляться в соответствии с условиями ранее подписанного меморандума между правительством и инвесторами в ВИЭ.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе онлайн-встречи с представителями бизнеса, передает агентство "Энергореформа".

По словам одного из участников веб-конференции, премьер-министр заявил, что правительство планирует в четвертом квартале 2020 года выплатить 40% накопленных перед "зеленой" генерацией долгов.

Комментируя отчет Евростата за первый квартал 2020 года по функционированию электроэнергетических рынков в Европе относительно самых высоких цен на электроэнергию в Украине, Шмыгаль отметил, что, если говорить о конечных ценах для потребителей, то они – одни из самых низких в Европе. По его словам, по этому показателю Украина находится на одном из последних пяти мест в списке 37 стран, а по ценам для населения – на последнем месте.

Напомним, согласно меморандуму об условиях поддержки возобновляемой генерации, подписанному правительством и производителями энергии из ВИЭ в начале июня, в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности, затем ежеквартально в 2021 году – по 15%. По состоянию на 20 августа, уровень расчетов ГП "Гарантированный покупатель" составил 28%, задолженность составляет около 22,9 млрд грн.

31 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект № 3658 о сокращении "зеленых" тарифов. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, закон позволит снизить тариф для солнечных электростанций на 15%, а для ветровых электростанций – на 7,5%. На практике это означает, что государство и украинцы сэкономят почти 7 млрд грн ежегодно.

При этом 10 августа по иску 47 народных депутатов Конституционный суд открыл производство по делу о конституционности закона о "зеленых" тарифах.

По мнению соучредителя ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игоря Тынного, народные депутаты создают давление на производителей зеленой электроэнергии, чтобы ухудшить инвесторам условия ведения бизнеса и облегчить возможность рейдерского захвата этих предприятий.