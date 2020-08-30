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Шмыгаль пообещал производителями "зеленой" энергетики погасить долги согласно меморандуму – СМИ

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Экономика
1,6 т.
Шмыгаль пообещал вернуть долги 'зеленым' энергетикам

Шмыгаль пообещал вернуть долги "зеленым" энергетикам.

Погашение задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) будет осуществляться в соответствии с условиями ранее подписанного меморандума между правительством и инвесторами в ВИЭ.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе онлайн-встречи с представителями бизнеса, передает агентство "Энергореформа".

По словам одного из участников веб-конференции, премьер-министр заявил, что правительство планирует в четвертом квартале 2020 года выплатить 40% накопленных перед "зеленой" генерацией долгов.

Комментируя отчет Евростата за первый квартал 2020 года по функционированию электроэнергетических рынков в Европе относительно самых высоких цен на электроэнергию в Украине, Шмыгаль отметил, что, если говорить о конечных ценах для потребителей, то они – одни из самых низких в Европе. По его словам, по этому показателю Украина находится на одном из последних пяти мест в списке 37 стран, а по ценам для населения – на последнем месте.

Напомним, согласно меморандуму об условиях поддержки возобновляемой генерации, подписанному правительством и производителями энергии из ВИЭ в начале июня, в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности, затем ежеквартально в 2021 году – по 15%. По состоянию на 20 августа, уровень расчетов ГП "Гарантированный покупатель" составил 28%, задолженность составляет около 22,9 млрд грн.

31 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект № 3658 о сокращении "зеленых" тарифов. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, закон позволит снизить тариф для солнечных электростанций на 15%, а для ветровых электростанций – на 7,5%. На практике это означает, что государство и украинцы сэкономят почти 7 млрд грн ежегодно.

При этом 10 августа по иску 47 народных депутатов Конституционный суд открыл производство по делу о конституционности закона о "зеленых" тарифах.

По мнению соучредителя ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игоря Тынного, народные депутаты создают давление на производителей зеленой электроэнергии, чтобы ухудшить инвесторам условия ведения бизнеса и облегчить возможность рейдерского захвата этих предприятий.

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УкраинаДенис Шмыгаль
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