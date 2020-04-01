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1 апреля • обновлено в 17:02
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Шмыгаль пообещал новые рабочие места: какие вакансии появятся

1.7т
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Для украинцев, которые из-за пандемии коронавируса вернулись из-за границы или потеряли работу, создадут новые рабочие места.

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Об этом в среду, 1 апреля, на селекторном совещании с участием президента Владимира Зеленского сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба главы государства.

Шмыгаль пообещал новые рабочие места: какие вакансии появятся

"Мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель. В частности, нам нужны люди для ремонта дорог, мощения тротуаров, уборки территорий. Много разных вакансий", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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