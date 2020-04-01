Шмыгаль пообещал новые рабочие места: какие вакансии появятся

Для украинцев, которые из-за пандемии коронавируса вернулись из-за границы или потеряли работу, создадут новые рабочие места.
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Об этом в среду, 1 апреля, на селекторном совещании с участием президента Владимира Зеленского сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба главы государства.
"Мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель. В частности, нам нужны люди для ремонта дорог, мощения тротуаров, уборки территорий. Много разных вакансий", – сказал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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