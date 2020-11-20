Шмыгаль отчитался перед МВФ о "маяках" Stand-by и ждет транш

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с директором Европейского департамента Международного валютного фонда Альфредом Каммером выполнение Украиной обязательств по программе Stand-by.

Об этом сообщили на Правительственном портале. Встреча состоялась 20 ноября в формате видео-конференции.

"Стороны обсудили укрепление финансового сотрудничества, процесс производства реформ в Украине и выполнение структурных "маяков", предусмотренных в Меморандуме Украины с МВФ по программе Stand-by", – сказано в сообщении.

Шмыгаль также поблагодарил МВФ за поддержку в обеспечении макрофинансовой стабильности Украины.

"Поддержка Международного валютного фонда – это маркер стабильности для Украины, всей международной финансовой среды и банковского рынка. Наши с вами команды работают практически ежедневно, и я благодарю их за фактически круглосуточную работу", – сказал премьер-министр.

Кроме того, он выразил надежду, что МВФ даст позитивный сигнал о поддержке договоренностей между Украиной и Европейской Комиссией для выплаты очередного транша макрофинансовой помощи в ближайшее время.

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