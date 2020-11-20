Шмыгаль отчитался перед МВФ о "маяках" Stand-by и ждет транш
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с директором Европейского департамента Международного валютного фонда Альфредом Каммером выполнение Украиной обязательств по программе Stand-by.
Об этом сообщили на Правительственном портале. Встреча состоялась 20 ноября в формате видео-конференции.
"Стороны обсудили укрепление финансового сотрудничества, процесс производства реформ в Украине и выполнение структурных "маяков", предусмотренных в Меморандуме Украины с МВФ по программе Stand-by", – сказано в сообщении.
Шмыгаль также поблагодарил МВФ за поддержку в обеспечении макрофинансовой стабильности Украины.
"Поддержка Международного валютного фонда – это маркер стабильности для Украины, всей международной финансовой среды и банковского рынка. Наши с вами команды работают практически ежедневно, и я благодарю их за фактически круглосуточную работу", – сказал премьер-министр.
Кроме того, он выразил надежду, что МВФ даст позитивный сигнал о поддержке договоренностей между Украиной и Европейской Комиссией для выплаты очередного транша макрофинансовой помощи в ближайшее время.
Как сообщал OBOZREVATEL:
22 октября МВФ назвал главные условия нового транша для Украины.
НБУ ожидает поступление очередного транша от Международного валютного фонда МВФ по программе stand-by в конце 2020 года.
6 ноября стало известно, что Украина выполнила только четыре из десяти структурных маяков МВФ. Таким образом, большинство требований фонда до сих пор не реализовано, однако власть надеется получить следующий транш до конца года.
Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что дату приезда миссии Международного валютного фонда в Украине назовут после решения ряда вопросов, которые беспокоят МВФ.