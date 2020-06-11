Шмыгаль осадил журналиста на брифинге: на провокационные вопросы отвечать не буду

Премьер-министр Денис Шмыгаль пристыдил журналиста "Украинской правды" после его вопроса о том, не боится ли он участи его предшественника Алексея Гончарука, которого отправили в отставку в "один момент".

Курьез произошел во время пресс-конференции по случаю 100 дней правительства Шмыгаля.

Шмыгаль с улыбкой отреагировал на такой вопрос представителя СМИ и уверил, что он готов четко отчитаться по каждому обещанию его правительства и делать отчет хоть каждые 100 дней. Также премьер уверил, что он не собирается заниматься популизмом.

"На ваш провокационный вопрос у меня прямого ответа нет. На какие маячки нужно ориентироваться – я вам ответа не дам. Но точно скажу – не надо ориентироваться на телеграмм-каналы. Особенно такие манипулятивно-одиозные. Потому, что там пишут много разного и не всегда это соответствует истине. Наверное, когда такой момент будет подходить, вы интуитивно уже почувствуете. У вас у всех уже есть большой опыт", – заявил премьер после вопроса представителя СМИ.

Впрочем, одним из факторов улучшения экономики премьер-министр назвал снижение Нацбанком учетной ставки.

Журналист УП

"Это – хороший сигнал для банковской системы, что нужно оживлять экономику, надо оживлять кредитование. Мы хотим сделать привлекательную ипотечную программу, чтобы ставка была не выше 10%. Это была идея президента Украины, которую он ставил перед органами власти", – пояснил глава правительства.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 мая во время "часа вопросов" к правительству в Верховной Раде внефракционный нардеп Антон Поляков спросил премьера Дениса Шмыгаля о создании 500 тысяч рабочих мест, чем насмешил главу правительства.

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