Шмыгаль объяснил украинцам, как купить газ на 2000 гривен дешевле

Украинцы могут покупать газ у государственной компании НАК "Нафтогаз Украины" по цене, которая на 2000 гривен ниже, чем у других поставщиков на коммерческом рынке.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, трансляция которой была доступна на YouTube канале парламента. Глава правительства напомнил, что с 3 августа в стране заработал рынок газа. Что дает право гражданам свободно выбирать поставщика голубого топлива.

"Как вы знаете, с этого года цены на газ стали рыночными – каждый потребитель имеет право выбирать себе поставщика. Цена НАК "Нафтогаз" – государственных компаний на 2000 грн ниже, чем например в соответствующих облгазсбытов", – сказал Шмыгаль.

Он призвал украинцев анализировать цены на рынке и выбирать для себя наиболее выгодный вариант.

"Призываю людей анализировать и смотреть, где сегодня цены на газ являются рыночными. Призываю вас заключать контракты с государственной компанией, которая продает газ по ценам более низким, чем другие компании продают его на коммерческом рынке", – подытожил премьер.

Тарифы на газ на декабрь:

"Нафтогаз" – 6,33 грн за кубометр

Megawatt – 6,22 грн за кубометр

"Аскания Энерджи" – 6,69 грн за кубометр

"КРЕМЕНЧУГГАЗ-ТРЕЙДИНГ" – 6,9 грн за кубометр

Yasno – 6,49 грн за кубометр

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы до конца отопительного сезона будут ежемесячно получать новые платежки за газ. Тариф пересчитывают исходя из цен на бирже в конце каждого месяца. Кроме того, с 1 января пересчитают и абонплату на газ.

В Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг рассказали: повышение "второго платежа" не избежать, хотя точные цифры чиновники называть не спешат.

Около 9 млн человек в ближайшее время могут остаться без газа. Так, уже с 1 января 2021-го, согласно закону, всем, кто не установил газовые счетчики, должны выключить голубое топливо.