Шмыгаль не успел сдать обещанную Зеленскому программу: в Кабмине сделали заявление

Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что работа над Программой действий правительства по стимулированию экономики продолжается и уже готово несколько десятков страниц.

Об этом он рассказал в эфире "Украина 24". По его словам, документ структурирован по каждому министерству.

"Первая редакция программы действий правительства вносилась буквально с колен в условиях развития коронавирусной инфекции. И, конечно, она больше о направлениях реализации. Мы неоднократно объясняли, что собирались это развернуть в плане реализации дополнительным документом, в котором каждое из министерств или органов центральной власти, реализующих то или иное направление, должны это реализовывать", – сказал он.

Немчинов отметил, что каждый министр по своему направлению аргументировано подал предложения в комитеты Рады.

"Фактически мы объединили часть, которая дает некоторые определенные указатели, а также в том числе учитывает то, что было в программе президента Зеленского, политической партии "Слуга народа", в указах президента Зеленского, которые выдавались в течение его деятельности, в которых были указания правительства, а также те предложения, которые поступали в Кабмин в рамках обсуждения первой редакции программы. Мы очень много предложений учли", – сказал он.

Напомним, ранее Верховная Рада отправила на доработку программу действий правительства по стимулированию экономики. Она рассчитана на три года и содержит примерно 230 пунктов.

Вместе с тем, президент Владимир Зеленский заявил, что правительство должно было представить программу до 15 июня. В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Кабмин будет просить вынести новую программу на рассмотрение парламента и поддержать ее 18-19 июня.

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