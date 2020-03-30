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30 марта • обновлено в 13:39
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Шмыгаль назвал сумму, которую Украина потратит на борьбу с коронавирусом

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В Украине создадут фонд борьбы с коронавируса и его последствиями. Его объем составит 97 млрд гривен.

Об этом во время заседания согласительного совета Верховной Рады заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНИАН.

"Дополнительное финансирование мы предлагаем реализовать через фонд борьбы с COVID-19 и его последствиями. Эти средства пойдут на дополнительные выплаты врачам, на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, маски, на костюмы защиты и на тесты, которые позволяют выявить болезнь. Общая сумма фонда по борьбе с коронавирусом составит 97,1 млрд грн", – сказал он.

На маски и зарплаты врачам: Украина выделит круглую сумму на борьбу с COVID19

По словам Шмыгаля, Кабмин будет принимать решение о выплате из этого фонда после согласования бюджетного комитета Верховной Рады.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 10:00 понедельника, 30 марта, в Украине количество подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 достигло 480.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Карантин в Украине
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
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