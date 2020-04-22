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22 апреля • обновлено в 13:06
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Шмыгаль хочет создать 500 тысяч рабочих мест с зарплатами до 8 тысяч гривень

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Правительство Украины планирует создать в стране около полмиллиона рабочих мест при этом зарплата будет варьироваться от 6 до 8 тысяч гривень.

Об этом в интервью РБК рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, властям важно сбалансировать меры карантина и процессы восстановления экономики. "И здесь я еще раз вернусь к тому большому количеству рабочих мест (около 500 тысяч). Недорогих. Могу сказать условно, пока мы еще считаем, но сумма колеблется 6000-8000 гривень", – заявил премьер.

Шмыгаль хочет создать 500 тысяч рабочих мест с зарплатами до 8 тысяч гривень

Он заявил, что это простая работа, на которую человек сможет прийти устроиться, и на следующий день уже ее получить. Как отметил Шмыгаль, к примеру, рабочие нужны, чтобы класть брусчатку или заниматься озеленением.

"Во-первых, мы таким образом уберемся в наших городах, районах и в целом в Украине с помощью такого количества и такого качества рабочих мест. Во-вторых, как я уже говорил, мы дадим возможность людям уже сейчас зарабатывать минимальные средства", – сказал премьер.

Вместе с тем он признал, что зарплаты в 8 тысяч гривень – на сегодняшний день хватит в лучшем случае только на еду.

"Для того, чтобы питаться, достаточно. Если рассматривать одежду, другие предметы и средства быта, тогда согласен. Но я повторяю, это не откладывание, мы говорим сугубо о заработке, чтобы элементарно прожить", - добавил Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Украины не хочет отпускать заробитчан, которые вернулись в Украину, обратно на работу за границу. Даже при условии, что другие страны специально для них будут ослаблять карантинные ограничения и помогать с выездом.

Тем временем, с 1 марта Германия упростила правила трудоустройства для украинцев. Теперь граждане Украины с дипломом или квалификацией и опытом работы, а также со знанием языка могут приехать в Германию и в течение полугода искать там работу.

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Тема
Работа в Украине
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
Тег
заробитчане
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
чп сосулька или ночная бабочка,жрицы остались не у тел в эвропе.
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Погонщики улиток или сортировщики рапса?
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Экономика

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