Шмыгаль анонсировал создание новых министерств в Украине

В Украине создадут министерство экологии (сейчас экологическая политика объединена с энергетикой) и министерство аграрной политики (сейчас входит в блок вопросов экономического развития и торговли). Таким образом, вскоре в стране появятся два новых министра.

Об этом в интервью "Интерфаксу" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Разделение министерства и создание должности профильного министра экологии – это в повестке дня", – сказал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что предшествующее объединение министерств не дало того эффекта, которого ожидали власти. "Для меня было странным, когда я попал на первые заседания Кабинета министров, когда министр энергетики сначала докладывал о состоянии дел в атомной энергетике, затем угольная отрасль, а потом о краснокнижных растениях и вылове мотыля. С тех пор я стал сторонником того, что экологией должен заниматься профессиональный эколог, которому это близко и который этим живет", – заявил Шмыгаль.

Также премьер добавил, что в Украине может появится отдельное аграрное министерство, а также усилен промышленный блок.

"Есть несколько идей. Первое - это возможность выделения из Министерства экономики аграрного направления в отдельное министерство. Это существует на уровне идеи, мы над этим работаем совместно с министром экономики, совместно с вице-премьерами", – анонсировал политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль в первом же выступлении в Верховной Раде пообещал повысить пенсии и снизить зарплаты министров. Фактически исправил "ошибки" своего "предшественника", на которые указал президент Владимир Зеленский. Послушный и исполнительный – такими словами Шмыгаля характеризует большинство его знакомых.

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