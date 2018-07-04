"Шикуют" только террористы": появились данные о мизерных зарплатах в "ДНР"

На временно неподконтрольной части Донецкой области средняя зарплата опустилась до около 6 тыс. рублей (2,5 тыс. грн), что существенно ниже, чем минимальный оклад в Украине (3,7 тыс. грн).

Как сказано в материале OBOZREVATEL, в самой бедной области Украины – Черновицкой – средняя зарплата в 3 раза больше (6,7 тыс. грн), чем в "ДНР".

Стоит отметить, что в Днепропетровской области в среднем зарабатывают 8,7 тыс. грн - в 3,5 раза больше, чем в так называемой "республике".

По информации "республиканского центра занятости ДНР", всего там существует более 300 открытых вакансий.

"Размер заработных плат стартует от 1259 грн (3032 руб.). И таких вакансий здесь - львиная часть. Меньше, чем украинские пенсионеры, в "ДНР" получают водители, медсестры, крановщики. Незначительно больше зарабатывают донецкие инженеры - около 1500 грн (или 3823 руб.). Немного больше повезло продавцам - они могут рассчитывать на зарплату 3,3 тыс. грн (около 8 тыс. руб.)", - сказано в материале.

В то же время на подконтрольной территории Украины средняя зарплата в сфере продаж - 12,3 тыс. грн.

При этом в "ДНР" даже программисты со знанием Java Script, Python, Ruby могут претендовать на зарплату в 4,1 тыс. грн, а максимальный оклад в этой сфере - 6,5 тыс. грн.

Отмечается, что даже шахтеры в "ДНР", которые традиционно хорошо зарабатывали, сейчас получают 2,3-3,2 тыс. грн (5-7 тыс. руб.), а их коллеги на подконтрольной Украине территории зарабатывают примерно в 4-5 раз больше.

"Шикуют" только террористы и "инспекторы". В Донецке можно найти "работу" в незаконном формировании за 10-16 тыс. руб. (4,1-6,6 тыс. грн). "Боец штурмовой группы. Наличие стажа службы в органах внутренних дел, заключения военно-врачебной комиссии о пригодности к службе. Аттестованный сотрудник. До 35 лет", - описываются требования к одной из самых высокооплачиваемых в "ДНР" вакансий", - сказано в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители "ДНР" пожаловались на мизерные зарплаты.