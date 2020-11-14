Шифер поехал, – "Роскосмос" выпустит брендированный алкоголь, духи и одежду

Российская корпорация "Роскосмос" начнет выпускать духи, одежду и алкоголь под новым товарным знаком "Поехали!".

Заявка охватывает множество разделов международной классификации товаров и услуг. Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

В частности, туда входят парфюмерно-косметическая продукция, лекарственные средства, электронно-бытовая техника, драгоценные металлы, одежда, игрушки и алкогольная продукция.

Соответствующие планы "Роскосмоса" высмеяли пользователи сети.

"Рогозину следует крепко задуматься над тем, чтобы под тем же брендом выпускать еще шифер и кукушек", – пишет в Twitter блогер Усы Пескова.

"Когда страной управляют поехавшие люди", – пишет IAmNotKremleBot.

"Все пиарятся и паразитируют на советском прошлом", – резюмировал пользователь с ником Аксиома.

Планы "Роскосмоса" высмеяли пользователи сети Twitter Усы Пескова

Планы "Роскосмоса" высмеяли пользователи сети Twitter Усы Пескова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин анонсировал строительство небоскреба в виде ракеты сверхтяжелого класса. Россиян весьма удивила эта идея. В сети сравнили ее со строительством гигантского фаллоса.