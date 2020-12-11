В Украине нашли фальсификат масла и сыра: шесть марок, которые стоит обходить стороной

В Украине шесть производителей изготавливали молочные продукты, которые не имеют права называться ни маслом, ни сыром, поскольку в их составе "смесь из неизвестных составляющих".

OBOZREVATEL собрал для своих читателей подборку продуктов, которые не стоит покупать. АМКУ уже оштрафовал производителей на круглую сумму.

С точки зрения украинского законодательства, сливочное масло и сыр являются традиционными молочными продуктами, в состав которых не могут входить жиры и белки немолочного происхождения. При наличии каких-либо других жиров, кроме молочных, такая продукция уже не может называться ни "сыром", ни "маслом".

Какие производители обманывали потребителей:

Староконстантиновский молочный завод

Масло Староконстантиновского завода zahid.net

Деражнянский молочный завод

Сыр Деражнянского завода Сайт производителя

Масло Деражнянского завода Сайт производителя

"Вивальди Д"

Масло "Вивальди" "Отзовик"

Масло "Вивальди" "Отзовик"

"Интер-мол"

Масло "Интер-мол" Сайт производителя

"Славия"

Сыр сулугуни "Славия" zakaz.ua

Масло "Славия" zakaz.ua

"Ива-арт"

Продукция "Дары Карпат", которую выпускает "Ива-арт" Сайт производителя

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре пять молочных компаний уличили в подделке масла. Было проведено масштабное исследование, которое определило фирмы, торгующие фальсификатом.

В АМКУ пояснили, что согласно ГОСТу масло должно содержать в своем составе только молочный жир. Вместе с тем наличие добавок, в частности растительных жиров, лишает продукт возможности называться "сливочным маслом".

В Украине в интернете массово продают фальшивую икру, а в супермаркетах ее качество часто не соответствует заявленной. Продукт производится из замороженного сырья, добавляют большое количество консервантов, а иногда хранят с нарушением температурного режима.

Мы объяснили, как выбрать качественный продукт и что нужно знать. Эксперты посоветовали обращать внимание на "плеск" икры в баночке и идеальную форму икринок.