Налоговая дискредитирована на старте: в ГФС раскрыли "схему Клименко"

Сотрудники ГФС в Николаеве разоблачили крупную схему уклонения от уплаты налогов, которую "крышевал" заместитель директора Департамента борьбы с отмыванием доходов Станислав Худар. Поскольку новоназначенный глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов окружил себя людьми, которые ранее работали при министре налогов и сборов времен Януковича Александре Клименко, то такие схемы могут покрывать именно люди с окружения бывших властей.

Как сообщили источники OBOZREVATEL в ГФС, Худар покрывал членов огранизованной преступной группировки, которая занималась незаконной конвертацией денег с помощью зерновых культур, которые отправляли на экспорт.

По данным следствия, Худар, используя служебное положение, решал вопросы по разблокировке налоговых накладных. В частности, он давал указания членам ОПГ по кадровым, финансовым и юридическим вопросам. Следствие также считает, что он решал вопрос о "взаимодействии" с правоохранительными органами и консультировал фиктивных руководителей по вопросам предоставления объяснений сотрудникам таких органов. Таким образом, по факту Худару вменяют лоббирование интересов подконтрольных компаний.

Станислав Худар

Еще одним соогранизатором значится Руслан Дадыкин, среди обязанностей которого – проведение "договоренностей" с банковскими учреждениями, организация безопасности, поиск "клиентской базы".

Установлено, что вербовкой занимался Дмитрий Рублевский. "В обязанности входит поиск лиц, которые за вознаграждение осуществляют регистрацию СХД. Далее с ними постоянно сотрудничает и контролирует", – отметили в ГФС.

В схеме также фигурирует заместитель начальника Главного управления ГФС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев.

"Оказывает помощь Худару в прикрытии его незаконной деятельности (имеют деловые и дружеские отношения). Контролирует регистрацию накладных, любые проверочные мероприятия правоохранительных органов. Оказывает помощь в регистрации и закрытии ФСПД", – пояснили в ГФС.

При этом, по данным следствия, к ОПГ может быть причастен Юрий Криган.

В чем суть схемы:

- члены ОПГ предоставляли зернотрейдерам схемы по уклонению от налога на прибыль, НДС, невозврату валютной выручки и конвертации средств в наличные;

- компании реализовывали свою продукцию по заниженной стоимости подконтрольным организаторам схемы фирмам, зарегистрированным в оффшорных зонах;

- офшорные фирмы реализовывали продукцию предприятиям реального сектора экономики по рыночным ценам;

- разница от указанных операций перечислялась на расчетные счета граждан Украины, которые также подконтрольны организаторам схемы;

- со счетов осуществлялась незаконная конвертация безналичных средств в наличные под видом купли-продажи товаров по поддельным документам;

- 8-12% организаторы схемы оставляли себе, как вознаграждение за наданные услуги.

Отмечается, что за такого рода "крышевание" первый заместитель начальника оперативного управления ГФС в Николаевской области Эдуард Римар получает ежемесячный процент от объема конвертации.

Такую схему удалось разоблачить буквально сразу после запуска масштабной реформы налоговой. Когда ГФС разделили на налоговую и таможенную службы. Таким образом схемы проворачивают прямо под носом у главы ГНС Сергея Верланова. Добавим, что среди его советников присутствуют люди из окружения бывшего министра налогов и сборов времен Януковича Александра Клименко. Таким образом, можно сделать вывод, что именно они "крышуют" указанные схемы в ГФС.

Сергей Верланов Лига.net

Вместо того, чтобы проводить открытые конкурсы на должности – власти начинают "по-тихому" назначать своих людей. Таким образом, вместо улучшения администрирования – в ГФС закручивают гайки и увеличивают давление на малый и средний бизнес.

Многие уже называют проведенную кадровую политику в ГФС – провальной. Поскольку именно она привела к массовым увольнениям первоклассных специалистов из рядов ГФС.

Напомним, что ранее представители бизнеса массово стали жаловаться на "схематоз" в рядах ГФС. Они сообщили о том, что им дают "настоятельные советы" со стороны налоговой поработать с "правильными компаниями".

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 марта Кабинет министров принял решение о начале реформирования Государственной фискальной службы. Таким образом, ГФС разделили на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

13 июля президент Украины Владимир Зеленский вынудил и. о. председателя Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении.

Свое требование об увольнении Власова глава государства объяснил тем, что чиновник не уволил руководителей таможен в четырех областях – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, как требовал Зеленский во время совещания в Ужгороде 6 июля. При этом его сообщение об их увольнении в соцсети оказалось ложным.

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