Схемщики в панике, а поступления в бюджет растут: Верланов рассказал, как целые отрасли выводят из тени

В Украине, несмотря на замедление экономики, план по налогу на добавленную стоимость выполнили (сальдо по сравнению с прошлым годом выросло на 60%), а подакцизные товары (спирт, ликероводочные изделия, табак) выводят из тени.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил глава ГНС Сергей Верланов. "Все те, кто причастен к нечестным схемам, связанным и с НДС, и со спиртом, и с ликеро-водочными изделиями, уже в панике, потому что мы искореняем источники их сверхдоходов", – рассказал руководитель налоговой.

Сергей Верланов

"Мы общаемся со странами ЕС, Международной организацией налогоплательщиков, с Организацией экономического сотрудничества и развития. Многие страны закрывают квартал в середине или конце апреля, но пример тех, по которым уже есть статистика, например Литвы, говорит о том, что за март у них недовыполнение налоговых поступлений составило 15%. У нас же – 5,8%. Наибольшие статьи недовыполнения и по марту месяцу, и по первому кварталу являются традиционными – это рента на газ, акцизный налог по электроэнергии", – пояснил глава ГНС.

Если говорить о квартале, то ГНС выполнила индикатив Минфина на 95%. Эти 5% составляют 6,5 млрд грн, из которых 5,5 млрд грн – это рента на газ. Рента на газ рассчитывается из цены на газ, объема добычи и из ставки налогообложения. Из-за того, что цена на газ и объемы добычи не соответствуют запланированным показателям, выполнить план невозможно. По электроэнергии невыполнение составило около 1,1 млрд грн, в связи с тем, что расчеты, которые заложены в бюджет, не учли смену модели рынка электроэнергии.

"Все остальное было выполнено и перевыполнено, как мы и обещали", – подытожил Верланов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, глава ГНС Сергей Верланов сказал, кто автор фейка о якобы потери 5 млрд грн на схемах с НДС.

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