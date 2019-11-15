Схема на $7,5 млрд: ПриватБанк объяснил, как Коломойский вывел деньги

Бывшие акционеры ПриватБанка Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и их бизнес-партнер Виталий Хомутынник использовали финансовые инструменты, которые позволяли кредитовать связанные компании.

Это приводило к уменьшению балансовой стоимости кредитного портфеля и расходов на формирование резервов, сообщила пресс-служба государственного банка на запрос "Экономической правды".

"До 2016 года, когда "Приват" принадлежал Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, банк при осуществлении кредитования в гривне использовал нетипичные для рынка условия договоров – так называемые "индексные кредиты", – говорится в ответе.

Нетипичные условия договоров заключались в том, что плата за пользование кредитом состояла из двух частей – фиксированной процентной ставки и вознаграждения за пользование кредитом.

Когда сроки уплаты процентной ставки устанавливались с определенной периодичностью в течение срока договора, то вознаграждение подлежало уплате одновременно с погашением кредита.

"На эту же дату должен был рассчитываться и размер вознаграждения по формуле, которая предусматривала индексацию. Индексации подлежали как выданные транши, так и начисленные проценты. Индексация происходила на основе официального курса гривни к доллару за период со дня выдачи кредита до даты его погашения Условие таких договоров об уплате признавалось в банке в качестве производного финансового инструмента – встроенного дериватива", – подчеркнули в ПриватБанке.

Дериватив является финансовым контрактом, основанным на будущей стоимости актива. Владелец дериватива заключает контракт на приобретение этого актива в будущем.

Цель контракта – получение прибыли за счет изменения цены актива. Количество деривативов может превышать количество активов. Большинство таких кредитов было предоставлено ​​компаниям из орбиты Коломойского и Боголюбова.

Кредиты выдавались под процентную ставку, которая была ниже рыночной. Она составляла от 10% до 12% годовых, тогда как средняя ставка в банковском секторе в период с 2012 по 2016 годы находилась в диапазоне от 16,6% до 18,5% годовых.

"Такой финансовый инструмент бывшим руководством ПриватБанка использовался с целью искусственного улучшения финансового результата. Это приводило к уменьшению задолженности по кредиту, уменьшению балансовой стоимости кредитного портфеля и уменьшению расходов на формирование резервов", – резюмировали представители финучреждения.

Бывшие акционеры ПриватБанка использовали финансовые инструменты, которые позволяли кредитовать связанные компании

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.

В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащих им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

24 мая банк подал апелляционную жалобу по делу №826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании “ТрианталИнвестментс ЛТД” об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

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