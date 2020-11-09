Партнеры "Газпрома" обжаловали польский штраф "Северному потоку-2"

Англо-голландская компания Shell, которая является партнером российского "Газпрома", обжаловала штраф в $7,6 млрд польского антимонопольного регулятора UOKiK по делу газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС. Отмечается, что компания рассмотрела решение польского регулятора и категорически с ним не согласна.

"Мы рассмотрели решение UOKiK, мы с ним категорически не согласны и подали апелляцию 5 ноября в рамках всех законных процедур", – сказали в Shell.

"OMV обжаловала это решение, тем самым заявив, что у него нет никаких правовых оснований", – сказали в пресс-службе компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 октября в Польше антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" на $7,6 млрд из-за трубопровода "Северный поток-2".

Власти Германии не исключили изменение отношения к газопроводу "Северный поток-2" и введение санкций против него из-за ситуации с отравлением Навального. При этом многие немецкие политики призвали канцлера Ангелу Меркель приостановить строительство газопровода или полностью отказаться от него.

11 сентября в Германии сделали два противоречивых заявления по СП-2.

В США призвали вообще не достраивать газопровод в обход Украины. Позже стало известно, что США любой ценой остановят "Северный поток-2".

20 октября Госдепартамент США опубликовал разъяснение, в котором говорится, что под американские санкции будут попадать не только компании, предоставляющие суда для строительства "Северного потока-2", но и те, которые занимаются модернизацией судов, которые должны его достроить, устанавливают на них необходимое оборудование или финансируют эти процессы.