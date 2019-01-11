''Схавают все'': сеть высмеяла продуктовое ''ноу-хау'' в России

В России начали продавать куриные яйца в упаковках по девять штук вместо привычных десяти.

Главной причиной специалисты назвали желание торговых сетей быстрее получить прибыль из-за вероятного повышения спроса на продукт перед новогодними праздниками, сообщает "Российская газета".

В то же время управляющий партнер компании Agro and Food Communications Илья Березнюк оправдал подобные действия производителей тем, что на рынке очень много предложений по куриным яйцам, а иногда прослеживается избыток.

В связи с этим им приходится продавать товар по себестоимости, а в редких случаях – ниже себестоимости.

Twitter Рамиль Харисов

При этом пользователи сети высмеяли подобное нововведение от российских производителей.

"В надежде, что покупатель дебил и не заметит разницы – ведь цена такая же, как была раньше за 10 яиц", – пишет в Twitter Алексей Пальчун.

"Я забиваю патент на следующее ноу-хау "Шесток"!" – иронизирует Александр Кулагин.

"‏Жадность", – отметил Илья Chivas.

"Яиц в упаковке стало меньше, а цена осталась прежняя, пипл ведь схавает все", – резюмировал Serg.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость одного доллара может составить 70 руб.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в начале 2019 года россиян может ждать инфляционный шок.

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