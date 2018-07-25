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МирСпорт

"Шатается и трясется": в Крыму запаниковали из-за "мегамоста"

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Построенный оккупантами Крымский мост, ведущий из аннексированного полуострова в Россию, не выдерживает автомобильную нагрузку.

Как сообщает "ИноСМИ", путепровод постоянно шатается и трясется. По словам экспертов, ситуацию усугубляет и сейсмологическая ситуация в регионе.

Многие местные жители не верят в безопасность Крымского моста, такого же мнения придерживается и целый ряд специалистов. Издание отмечает, что если говорить объективно, то мост может не выдержать непогоду, сильный ветер и шторм.

"Жители Крыма уже рассказали, что мост буквально трещит по швам. Говоря о его реальном состоянии, они отметили, мост не выдерживает веса машин, которые по нему проезжают. На опубликованных видеозаписях видно, что на въезде в Керчь на улице Чкалова Крымский мост буквально отходит от территорий полуострова", - сказано в материале.

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Люди пишут в соцсетях, что весь мост трясется и колышется. Местные жители переживают, что построенный оккупантами Крымский мост не выдержит шторма и попросту рухнет.

Крымский мост

"Казалось бы, элементарно объединить Крымский полуостров с курортами Сочи, но почему-то при СССР такого указа никто не давал. Тогда ученые и правительство знало, что мост рано или поздно разрушится. К негативному и разрушительному влиянию погоды и сейсмологической ситуации добавляется и миграция льда в проливе. Как бы то ни было, если Крымский мост все же упадет, то это нанесет непоправимый урон экологии и принесет десятки жертв", - отмечается в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая в аннексированном Россией Крыму оккупанты провели официальную церемонию открытия автодорожной части Крымского моста. На церемонии присутствовал президент РФ Владимир Путин.

Движение по мосту запустили 16 мая. С того времени в сети не раз высмеивали тот факт, что по Крымскому мосту, несмотря на все заявления оккупантов, почти не ездит транспорт.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Объекты
КрымКрымский мост
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Липатов Владимир
Липатов Владимир
Ааахахаха! Рагульё даёт ссылку на ИНОСМИ, открываем, а там опять рагульё! Дёшево работаете, кастрюли! 🤣🤣🤣
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2
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Эти же ыксперты утверждали, что мост построить невозможно, или другие?
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