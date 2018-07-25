"Шатается и трясется": в Крыму запаниковали из-за "мегамоста"

Построенный оккупантами Крымский мост, ведущий из аннексированного полуострова в Россию, не выдерживает автомобильную нагрузку.

Как сообщает "ИноСМИ", путепровод постоянно шатается и трясется. По словам экспертов, ситуацию усугубляет и сейсмологическая ситуация в регионе.

Многие местные жители не верят в безопасность Крымского моста, такого же мнения придерживается и целый ряд специалистов. Издание отмечает, что если говорить объективно, то мост может не выдержать непогоду, сильный ветер и шторм.

"Жители Крыма уже рассказали, что мост буквально трещит по швам. Говоря о его реальном состоянии, они отметили, мост не выдерживает веса машин, которые по нему проезжают. На опубликованных видеозаписях видно, что на въезде в Керчь на улице Чкалова Крымский мост буквально отходит от территорий полуострова", - сказано в материале.

Люди пишут в соцсетях, что весь мост трясется и колышется. Местные жители переживают, что построенный оккупантами Крымский мост не выдержит шторма и попросту рухнет.

Крымский мост

"Казалось бы, элементарно объединить Крымский полуостров с курортами Сочи, но почему-то при СССР такого указа никто не давал. Тогда ученые и правительство знало, что мост рано или поздно разрушится. К негативному и разрушительному влиянию погоды и сейсмологической ситуации добавляется и миграция льда в проливе. Как бы то ни было, если Крымский мост все же упадет, то это нанесет непоправимый урон экологии и принесет десятки жертв", - отмечается в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая в аннексированном Россией Крыму оккупанты провели официальную церемонию открытия автодорожной части Крымского моста. На церемонии присутствовал президент РФ Владимир Путин.

Движение по мосту запустили 16 мая. С того времени в сети не раз высмеивали тот факт, что по Крымскому мосту, несмотря на все заявления оккупантов, почти не ездит транспорт.