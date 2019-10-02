Шария и Ко оставили без денег: стало известно, сколько сэкономит Украина

Законопроект об отмене государственного финансирования партий, не попавших в Верховную Раду, позволит сэкономить для бюджета Украины 1,5 млрд грн.

Об этом рассказал в эфире ObozTV политик и общественный деятель Николай Томенко, инициировавший петицию президенту о сокращении финансирования партий. Отметим, что сторонники инициативы были, в частности, недовольны финансированием "Партии Шария", которая, по их мнению, ведет антиукраинскую деятельность.

"Первый шаг очень важен. Мы приветствуем инициативу президента, который нас поддержал, и решение Верховной Рады. Для понимания наших телезрителей хочу сказать, что цена этого решения – 1 млрд 554 млн грн бюджетных денег за 5 лет", – сообщил политик.

Томенко отметил, что следующим шагом должно стать "более радикальное сокращение бюджетных денег в стране, которая воюет, которая бедная, коррупционная". По его словам, в идеале необходимо отменить госфинансирование и парламентским партиям.

"Но возможен компромисс, на который мы готовы пойти с властью – упорядочивание этих средств, сокращение вдвое для партий, которые преодолели 5% барьер… Наша позиция такая – мы категорически против траты бюджетный средств на рекламу политиков. Первый шаг сделан, следующий шаг – дальнейшее сокращение финансирования с целевым назначением и жестким контролем", – добавил он.

delo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате принятия Верховной Радой соответствующего законопроекта, финансирования лишились 6 политсил, которые набрали на выборах в Верховную Раду больше 2%, но не преодолели проходной барьер. Это партии "Сила и честь", "Оппозиционный блок", "Партия Шария", "Радикальная партия Олега Ляшко", "Украинская стратегия Гройсмана" и ВО "Свобода".

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