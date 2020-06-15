В сети разгорелся новый языковой скандал из-за McDonalds: украинцы отреагировали
В сети обратили внимание на то, что McDonalds в Украине предлагает только два языка меню – украинский и английский. Возможность выбрать русский язык в терминале самообслуживания в ресторанах отсутствует.
Скриншот стал вирусным в сети. Множество украинцев отреагировали на ситуацию.
"McDonald's Украина и Россия. Два взгляда на демократию, толерантность и уважение к правам людей. В чем сложность прописать меню на русском, венгерском, крымско-татарском и других языках, признанных популярными в Украине? Чтобы без скандалов и хейта?" – написал Макс Назаров.
"Та, честно говоря, надоели уже рассуждения о праве на русский язык, о том, что "по Конституции" и т.п. Все всё прекрасно знают. И не только знают, но готовы во вред бизнесу поступать. Это удивительно, конечно. Меню в фастфуде в Украине и в РФ. Языки", – написал Андрей Кислов.
"В связи с большим кипешем объясняю свою позицию, я украинец, знаю, понимаю язык, но в этом посте речь об уважении к клиенту, бизнес не должен быть политизированным, тем более сервис, это явная дискриминация русскоязычных украинцев, которых очень много. Нужно, чтобы был выбор: украинский, английский, русский. Это вопрос уважения и лояльности к клиентам", –написал Евгений Хурсин.
При этом в самой компании McDonalds уточняют, что основным языком коммуникации выступает украинский.
"Надо, чтоли, взять дабл чиз и выпить капучино за здоровье здоровой компании", – написала Анна Бойко. Многие украинцы также высказали свою позицию в комментариях к посту.
Как сообщал OBOZREVATEL, ведущая телеканала NewsOne Диана Панченко заявила, что зрители лучше смотрят контент на русском языке. Она раскритиковала квоты на украинском ТВ для государственного языка.