''Шантаж'': США пошли наперекор Германии из-за газопровода Путина

Посол США в Германии Ричард Гренель предупредил немецкие компании о санкциях Вашингтона из-за поддержки "Северного потока-2".

Как сообщает Bild, в письмах компаниям Гренель напомнил, что США выступают против "Северного потока-2", так как этот проект "несет серьезные геополитические последствия для европейских союзников и партнеров" американцев.

Он также отметил, что многие европейские страны, а также Канада, поддерживают позицию США. Страны озабочены "нарастающе агрессивным поведением России", особенно использованием "энергетических ресурсов в качестве политических и экономических рычагов".

"Вследствие этого от лица моего правительства я прошу, чтобы ваша компания рассмотрела опасность, которую этот проект представляет для европейской энергетической безопасности, а также репутационные издержки и риск санкций, ассоциируемый с этим", — говорится в письме.

Мы подчеркиваем, что, если компании, которые оказывают поддержку российскому энергетическому сектору, будут участвовать в каких-либо (соответствующих проектах. - Ред.), это может повлечь введение санкций", - написал Гренелл.

Он подчеркнул, "если из-за запуска "Северного потока-2" и "Турецкого потока" европейские поставки газа через Украину станут избыточными, Киев потеряет свое значение в сфере политики безопасности, из-за чего возрастет риск интервенций со стороны России".

По информации газеты, письма, согласованные с властями США, разосланы многим немецким компаниям, которые, в свою очередь, восприняли их как шантаж.

"Письма нужно воспринимать не как угрозу, а как ясное выражение политической позиции США", - прокомментировал изданию представитель Гренелла.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ всплыла информация о том, что США тайно разрабатывают санкции против европейских компаний, участвующих в строительстве российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".

Позже исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс заявил, что в случае, если США введут санкции против "Северного потока-2", его реализация может быть приостановлена или вообще сорвана.

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