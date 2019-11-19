"Шантаж не прошел!" Выяснился важный нюанс предстоящей встречи Зеленского с Путиным

Вопрос транзита газа из России через Украину не будет выноситься на обсуждение во время встречи в нормандском формате.

Такое заявление сделал исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко в эфире "Свободы слова" на ICTV. По его словам, украинским дипломатам удалось отстоять свою позицию.

Встреча "нормандской четверки" "24"

"О нормандском формате. Мне не известно, честно говоря, чтобы была какая-то конкретная работа в нормандском формате по переговорам о газе. Я так слышал высказывания господина Пристайко, который говорил, что хотя российская сторона и пыталась навязать газовые вопросы в нормандском формате. Но от этого удалось, скажем так, отбиться. То есть этот шантаж со стороны России не прошел", – сказал Витренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа. Там готовы заключить его на год с учетом прогнозного спроса в Евросоюзе. Россия готова поставлять газ, если только Украина откажется от многомиллиардных исков к "Газпрому".

В ответ на это министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украине хватит запасов газа и угля на зиму в случае остановки транзита газа с 1 января 2020 года.

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