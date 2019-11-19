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19 ноября • обновлено в 07:15
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"Шантаж не прошел!" Выяснился важный нюанс предстоящей встречи Зеленского с Путиным

1.6т
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Вопрос транзита газа из России через Украину не будет выноситься на обсуждение во время встречи в нормандском формате.

Такое заявление сделал исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко в эфире "Свободы слова" на ICTV. По его словам, украинским дипломатам удалось отстоять свою позицию.

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Встреча "нормандской четверки"

Встреча "нормандской четверки"

"24"

"О нормандском формате. Мне не известно, честно говоря, чтобы была какая-то конкретная работа в нормандском формате по переговорам о газе. Я так слышал высказывания господина Пристайко, который говорил, что хотя российская сторона и пыталась навязать газовые вопросы в нормандском формате. Но от этого удалось, скажем так, отбиться. То есть этот шантаж со стороны России не прошел", – сказал Витренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа. Там готовы заключить его на год с учетом прогнозного спроса в Евросоюзе. Россия готова поставлять газ, если только Украина откажется от многомиллиардных исков к "Газпрому".

В ответ на это министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украине хватит запасов газа и угля на зиму в случае остановки транзита газа с 1 января 2020 года.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Поставки газа в Украину
Персоны
Юрий Витренко Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
транзит газа НАК "Нафтогаз"
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
Украина заинтересована в транзите, но разговаривать по транзиту не хочет?! я ниче не перепутал?
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ivanov sergej
ivanov sergej
европейцы ведь могут и как в пасе с украиной поступить что аж и долги россии украина заплатила.затянут пояса.......дождутся пуска потоков.........
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Хо Хол
Хо Хол
Только выиграли! Сухс!
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