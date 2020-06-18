Шахтеры имели стабильную работу при 'Роттердам+', а сегодня пошли на Киев – Волынец

Когда работала формула "Роттердам +", отечественный уголь был востребован и шахтеры имели работу и зарплату, а сейчас они собираются ехать в Киев протестовать. Об этом заявил народный депутат, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"При формуле "Роттердам+" цена была 1700 гривен. Это было ниже, чем когда завершилась, перестали эту формулу использовать после той критики, которую поднимал Герус, после тех заявлений НАБУ и т.д. А после этого цена стремительно выросла вверх и пошел разбаланс в угольной отрасли", – сказал Волынец.

По его словам, в результате разбалансировки в угольной отрасли и падения спроса на отечественный уголь шахты вынуждены идти на простой, причем не только государственные шахты. Кроме того, с государственными шахтами не рассчитались за уже поставленный уголь, в результате чего возникла значительная задолженность перед шахтерами по зарплате.

"Шахта "Южнодонбасская №1" в Угледаре, которая простояла более 5 месяцев, и мы едва ее включили, а сейчас уголь снова не нужен. Шахта Мельникова в Луганской области уже 7 месяцев в простое. Базовая шахта. Государство закупало китайское высокотехнологичное оборудование, за которое платит кредит, а шахта стоит. Уголь не нужен. В то же время "Центрэнерго" включили газомазутные блоки. То есть уголь взяли, его сожгли и не рассчитались с шахтерами. Там именно с государственной компанией "Держвуглепостач", не рассчитались с угольными государственными шахтами, которые напрямую поставляли. Такую же проблему создали для шахты "Краснолиманская", – рассказал Волынец.

Депутат также сообщил, что 23 июня шахтеры планируют выезжать в Киев на протесты, добиваться выплаты задолженностей.

"Они собираются приехать сюда надолго. Это шахтеры не только из государственных шахт, а, например, из частных шахт", – сказал он.

Напомним, формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля ради установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ аналогичный подход для определения цены газа для населения – т. н. Амстердам+. Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.