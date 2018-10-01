МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

''Шах и мат, либералы!'' В сети высмеяли борьбу России с санкциями США

1.1тЧитать материал на украинском

Министерство промышленности и торговли России предложило разрешить продажу пива в алюминиевых банках ночью, а также отменить запрет на торговлю такой продукцией в киосках и ларьках для поддержки производителей алюминиевой продукции, которые попали под санкции США.

Попытки Москвы бороться с ограничительными мерами со стороны Вашингтона высмеяли пользователи сети.

"1. США ввели санкции против Дерипаски

2. Россия решила помочь Дерипаске

3. Разрешат продажу пива ночью

4. Больше пива ночью – больше обоссанных подъездов

Вывод: США действительно стоят за обоссанными подъездами в России. Шах и мат, либералы!" – иронизирует в Twitter блогер Проф. Преображенский.

Новости
Новый феномен для Путина: стало известно, с чем столкнулась Россия из-за санкций США

"Хорошо хоть Зина и Дарья Петровна пиво не пьют", – отметил ditta gilostri.

"Таким макаром после новых санкций наркопритоны и публичные дома откроют в каждом доме", – резюмировал Krychek.

Напомним, 6 апреля США внесли в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, позже Государственная дума России проголосовала за поправки в Уголовный кодекс РФ, устанавливающие ответственность за исполнение санкций иностранных государств на территории страны, а также приняла законопроект о противодействии американским санкциям.

Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
36
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Нерабов-рагулей всё больше и больше вместо таджиков-гастеров в России стало. Все на вражеском русском языке размовляют. Вот,шо санкции робят.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги