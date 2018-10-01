''Шах и мат, либералы!'' В сети высмеяли борьбу России с санкциями США

Министерство промышленности и торговли России предложило разрешить продажу пива в алюминиевых банках ночью, а также отменить запрет на торговлю такой продукцией в киосках и ларьках для поддержки производителей алюминиевой продукции, которые попали под санкции США.
Попытки Москвы бороться с ограничительными мерами со стороны Вашингтона высмеяли пользователи сети.
"1. США ввели санкции против Дерипаски
2. Россия решила помочь Дерипаске
3. Разрешат продажу пива ночью
4. Больше пива ночью – больше обоссанных подъездов
Вывод: США действительно стоят за обоссанными подъездами в России. Шах и мат, либералы!" – иронизирует в Twitter блогер Проф. Преображенский.
"Хорошо хоть Зина и Дарья Петровна пиво не пьют", – отметил ditta gilostri.
"Таким макаром после новых санкций наркопритоны и публичные дома откроют в каждом доме", – резюмировал Krychek.
1. США ввели санкции против Дерипаски— Проф. Преображенский (@prof_preobr) 1 октября 2018 г.
2. Россия решила помочь Дерипаске
3. Разрешат продажу пива ночью
4. Больше пива ночью - больше обоссанных подъездов
Вывод: США действительно стоят за обоссанными подъездами в России.
Шах и мат, либералы! pic.twitter.com/wlRQVqxiYs
Хорошо хоть Зина и Дарья Петровна пиво не пьют— ditta gilostri (@DittaGilostri) 1 октября 2018 г.
Таким макаром после новых санкций наркопритоны и публичные дома откроют в каждом доме.— Krychek (@Krychek5) 1 октября 2018 г.
Напомним, 6 апреля США внесли в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний.
Как сообщал OBOZREVATEL, позже Государственная дума России проголосовала за поправки в Уголовный кодекс РФ, устанавливающие ответственность за исполнение санкций иностранных государств на территории страны, а также приняла законопроект о противодействии американским санкциям.