''Шах и мат, либералы!'' В сети высмеяли борьбу России с санкциями США

Министерство промышленности и торговли России предложило разрешить продажу пива в алюминиевых банках ночью, а также отменить запрет на торговлю такой продукцией в киосках и ларьках для поддержки производителей алюминиевой продукции, которые попали под санкции США.

Попытки Москвы бороться с ограничительными мерами со стороны Вашингтона высмеяли пользователи сети.

"1. США ввели санкции против Дерипаски

2. Россия решила помочь Дерипаске

3. Разрешат продажу пива ночью

4. Больше пива ночью – больше обоссанных подъездов

Вывод: США действительно стоят за обоссанными подъездами в России. Шах и мат, либералы!" – иронизирует в Twitter блогер Проф. Преображенский.

"Хорошо хоть Зина и Дарья Петровна пиво не пьют", – отметил ditta gilostri.

"Таким макаром после новых санкций наркопритоны и публичные дома откроют в каждом доме", – резюмировал Krychek.

1. США ввели санкции против Дерипаски

2. Россия решила помочь Дерипаске

3. Разрешат продажу пива ночью

4. Больше пива ночью - больше обоссанных подъездов

Вывод: США действительно стоят за обоссанными подъездами в России.

Шах и мат, либералы! pic.twitter.com/wlRQVqxiYs — Проф. Преображенский (@prof_preobr) 1 октября 2018 г.

Хорошо хоть Зина и Дарья Петровна пиво не пьют — ditta gilostri (@DittaGilostri) 1 октября 2018 г.

Таким макаром после новых санкций наркопритоны и публичные дома откроют в каждом доме. — Krychek (@Krychek5) 1 октября 2018 г.

Напомним, 6 апреля США внесли в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, позже Государственная дума России проголосовала за поправки в Уголовный кодекс РФ, устанавливающие ответственность за исполнение санкций иностранных государств на территории страны, а также приняла законопроект о противодействии американским санкциям.